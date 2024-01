Progetto sperimentale ‘Smart Village’: consegnati i dispositivi

Consegnati i primi dispositivi di prevenzione individuale agli ultra 70enni selezionati dal progetto sperimentale ‘Smart Village’. Lo scorso 29 novembre nella sala consiliare di Belmonte Piceno, i sindaci e dirigenti dei vari enti interessati avevano presentato l’avvio della fase sperimentale del programma di assistenza socio-sanitaria domiciliare rivolta alla popolazione anziana del territorio. Al progetto avevano aderito i comuni di: Monte Vidon Corrado (capifila), Belmonte Piceno, Servigliano, Montegiorgio, Massa Fermana, Falerone, Montappone, Monteleone di Fermo, Ortezzano; per il maceratese Mogliano e Petriolo; e i primi risultati stanno arrivando. "In queste settimane sono stati consegnati a tutti i 150 soggetti individuati per la sperimentazione – spiega il sindaco di Belmonte Ivano Bascioni – i dispositivi di prevenzione individuale, ovvero dispositivi automatici per il controllo di parametri standard: battito cardiaco, pressione arteriosa e altro. Entro gli inizi di febbraio, saranno consegnati anche i dispositivi domotici individuali: questo ci permetterà di monitorare nei prossimi mesi la valenza del progetto".