"Promozione turistica, puntiamo su Nizza"

C’è la città di Nizza tra le località francesi più rappresentative in cui svolgere la promozione turistica a favore di Porto San Giorgio. E’ stato l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili a presentare in giunta la proposta alquanto singolare se si considera che la presenza di turisti francesi in Italia è un insieme pressoché sempre vuoto. Del resto tra francesi e italiani è stato sempre difficile la creazione di scambi, a cominciare proprio da quelli turistici. Allora perché non tentare un’inversione di tendenza, convincendo i cugini d’oltralpe a scoprire quant’è bella l’Italia, senza peraltro nulla togliere alla vostra nazione? Forse è a questo che punta la giunta municipale di Porto San Giorgio. Riunita lo scorso 21 marzo per la formulazione degli indirizzi da seguire nella promozione turistica e nella costruzione del cartellone delle manifestazioni di accoglienza ha ribadito la volontà di partecipare al salone turistico a Nizza dove verrà distribuito materiale promozionale tradotto anche in inglese e francese, In merito all’apertura di un canale con la Francia tramite la camera di commercio Marcattili spiega che: "Tutto inizia da un rapporto di conoscenza divenuto di collaborazione tra il sottoscritto e il responsabile della Camera di commercio italiana di Nizza con cui ci siamo ritrovati sullo stesso interesse per la promozione turistica ed economica da effettuare. La Camera di Commercio rappresenterà l’ufficio turistico del Comune in Francia occupandosi di comunicazione e promozione. E’ prevista, inoltre, la realizzazione pubblicitaria e di informazione che verrà condivisa attraverso i canali ufficiali della Camera di Commercio, per incentivare e soprattutto aiutare i turisti francesi nell’organizzazione di viaggi in Italia alla scoperta delle bellezze di Porto San Giorgio e dei comuni del territorio. Rientra in tale ambito il progetto "10 Comuni" a cui oltre a Porto San Giorgio hanno aderito Servigliano e Sant’Elpidio a Mare.

Lo scopo comune, che è anche della stessa camera di commercio, è la creazione di un percorso alla scoperta del territorio, della cultura e della gastronomia. Tale itinerario sarà fruibile anche grazie alla presenza della lingua francese sulla guida cartacea e digitale: "Visitez l’Italie". che verranno condivise attraverso i canali ufficiali della Camera di Commercio, incentivare e soprattutto aiutare i turisti francesi nell’organizzazione di viaggi in Italia alla scoperta delle bellezze del Comuni del territorio".

Silvio Sebastiani