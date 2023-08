Protezione civile alla Festa dello Sport a Sant'Elpidio a Mare

Alla Giornata dello sport del 3 settembre, ci sarà spazio anche per gli interventi in emergenza grazie al Gruppo Comunale di Protezione Civile, in collaborazione con i Vigili del fuoco di Fermo. Le due realtà sempre operative nell’emergenza saranno presenti alle ore 16, al campo sportivo ‘Mandozzi’ per una dimostrazione con le attrezzature messe a disposizione, consentendo a chi vorrà anche di provarle. Per questo appuntamento la Prociv elpidiense ha già aperto le iscrizioni, possibili sia sulla propria pagina facebook, sia recandosi direttamente sul posto, al ‘Mandozzi’. A ogni iscritto sarà consegnato un gadget in ricorso della giornata. L’iscrizione include un corso formativo ed informativo di appena 10 minuti, la prova con i mezzi operativi del personale presente, lo spegnimento con il modulo antincendio, la prova dei dispositivi di protezione individuale. Ai partecipanti sarà consegnato un attestato.