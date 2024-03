Protezione civile, ecco il nuovo piano

Volontari in prima linea per la cittadinanza. Si è svolta ieri sera, presso la Bocciofila Monte Urano in Via Spagna, la presentazione del nuovo piano Comunale di Protezione Civile. Un incontro pubblico che l’Amministrazione Comunale ha voluto, insieme ai referenti territoriali della Protezione Civile proprio per condividere le linee guida e gli obiettivi del medesimo piano nei confronti della cittadinanza. Un piano che è già pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Monte Urano e contiene le attività di previsione e l’identificazione di scenari di rischio possibili nel territorio comunale. "Si tratta di uno strumento che consente alle autorità competenti di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e di aree specifiche, ma è fondamentale che anche i cittadini ne siano a conoscenza e che siano loro illustrate le corrette modalità di comportamento in casi di emergenza". Questo il pensiero della sindaca Moira Canigola in merito alla presentazione.