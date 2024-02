Protti elogia i suoi:: "Pareggio meritato. La squadra è viva"

Dopo il pareggio all’ultimo minuto, mister Stefano Protti è intervenuto in conferenza stampa: "Vero che abbiamo trovato il pareggio solo alla fine, ma la squadra lo meritava per il gioco che ha fatto e per le occasioni che ha creato. Poi logico che quando si vede che la squadra ha pareggiato a due minuti dalla fine si pensa che abbia fatto qualcosa di straordinario, ma non è così. Per me la squadra ha fatto bene, nel primo tempo specialmente dove abbiamo avuto le prime occasioni anche prima dell’Entella. Questa partita deve continuare a dare le convinzioni che abbiamo ora e che abbiamo sempre avuto". Nonostante l’ultimo posto, i gialloblù continuano a dare ottime risposte sul piano del gioco: "Siamo ultimi in classifica da tante partite, ma facciamo sempre partite importanti e quando perdiamo lo facciamo per un solo gol anche contro grandi squadre. Una squadra che rimane viva fino alla fine c’ha qualcosa dentro". Un punto non svolta la stagione ma qualche buona risposta per Protti c’è: "Ci portiamo a casa la continuità di prestazioni anche se non riusciamo a fare grossi risultati, ad avere dei guizzi anche quando li meritiamo. Si vede che qualche problema ce l’abbiamo, ma nello spogliatoio c’è la cultura del lavoro per lavorare e migliorare". L’allenatore apprezza anche la tenuta mentale della squadra: "Di solito quando sei ultimo i giocatori perdono le staffe, prendono tanti gol ecc. Questa squadra sta sul pezzo fino alla fine e oggi ha portato a casa il risultato dimostrando di essere un gruppo di ragazzi seri che ci crede ancora. La nostra vittoria del campionato resta fare i playout". E sulla lotta salvezza: "Ogni partita per tutte le squadre diventa un macigno. Mi auguro che ci sia regolarità fino alla fine e che tutte le squadre onorino il campionato".