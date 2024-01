Protti: "I ragazzi hanno fatto una gara incredibile"

Post gara con mister Stefano Protti, che dà la scena ai suoi: "Un privilegio essere qui a raccontare questa gara, ci dovrebbero essere tutti i ragazzi che hanno fatto una prestazione incredibile. Hanno fatto una gara incredibile, viste le condizioni: la gara di oggi mi avrebbe preoccupato perché un risultato negativo sarebbe stato durissimo per il morale. A bocce ferme andiamo a vedere i due elenchi delle squadre sarebbe stata impari. Abbiamo interpretato una gara gigantesca, sapendo che eravamo corti ovunque e lo abbiamo lottando ogni istante. Sulla carta la scelta di misuraca centravanti, voleva dire i due esterni d’attacco ad attaccare con strappi importanti con Misu che ha grande qualità per sostenerli. Quattro giovanissimi dietro con Fort alla prima da titolare con me, corti e tignosi. Non tiriamo però la corda, non è giusto che vengano sottomessi a delle pressioni che stanno sostenendo. Se vogliamo provare a fare un’impresa, bisogna lavorare settimana dopo settimana. Sollecitarli in ogni momento e in ogni gara non è facile. Tanti di questi hanno dimostrato di esserci e questi vanno accompagnati con alcuni, quattro o cinque, di livello che diano il loro contributo. E la scena oggi è tutta per loro, assolutamente. Sentiamo il calore della gente addosso e da un’energia incredibile, mi vogliono un bene dell’anima. La gente ha gli occhi è riconoscente ai ragazzi per l’impegno e il merito, Fermo lo sa essere sempre. Serve qualcosa di più comunque: serve migliorare situazioni, ripartenze importanti mancate di un soffio. E su questo va lavorato al meglio. Mercato? Dobbiamo fare valutazioni alla svelta, iniziato il ritorno e le gare passano. Aspettiamo".