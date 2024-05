Pullman bloccato, salta la gita. Il mezzo incastrato al piazzale

Per la gita dei sessanta piccoli alunni delle seconde e terze classi della primaria era stato scelto un pullman a due piani, più grande e più lungo del normale che, però, ieri mattina, intorno alle 8, arrivando al punto di ritrovo) è rimasto bloccato all’imbocco del piazzale del cimitero, impossibilitato a completare la manovra.

Forse per una errata valutazione da parte del conducente (che, non essendo del posto, evidentemente non conosceva bene la zona) o forse per la presenza, proprio sull’imbocco di una buca piuttosto grande, è accaduto che il pullman, al momento di percorrere la brevissima rampa, leggermente in salita, di accesso al piazzale, ha toccato l’asfalto con la parte posteriore (pare forando anche una gomma), restando in una posizione sbilanciata che gli impediva di proseguire.

E poiché la coda del mezzo stava occupando la metà della carreggiata di via Fermana Sud, si sono inevitabilmente formate lunghe file di automobilisti che sono state gestite dagli agenti della polizia locale. Mentre i bambini se ne stavano all’ombra insieme alle insegnanti e ad alcune mamme rimaste sul posto, altri genitori hanno cercato di aiutare il conducente a disincagliare il mezzo, ma vista l’impossibilità di riuscirci, è stato fatto ricorso all’intervento dei vigili del fuoco di Fermo.

Anche loro hanno avuto un bel da fare per riuscire a rimettere in carreggiata il pullman, servendosi di tavole procurate sul momento per provare a bilanciare il grosso pullman.

Alla fine, sono riusciti a risolvere la situazione attaccando delle corde su alcuni alberi e tirando il mezzo fino al piazzale. Erano circa le 11,30 quando le operazioni sono terminate e poco prima gli alunni erano stati riportati a scuola da un mezzo sostitutivo. Per loro niente gita alla cascata delle Marmore che, tuttavia, è stata solo rinviata a lunedì.

m.c.