Quasi ultimati i lavori al cimitero

Sono quasi ultimati i lavori che hanno interessato il cimitero comunale, l’obiettivo del progetto è stato quello di riqualificare l’ingresso della strutture e abbattere le barriere architettoniche. I lavori per 80mila euro sono serviti a svolgere quasi in contemporanea di tre diverse operazioni di riqualificazione del cimitero amandoelse. "I lavori sono quasi ultimati, mancano le ultime rifiniture – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – ma possiamo dire che gli effetti sperati sono stati già raggiunti e sono visibili alla popolazione. L’operazione era divisa in tre progetti separati, ma tutti rivolti allo stesso risultato rendere l’ingresso al cimitero più comodo e sicuro per i cittadini. Sicuramente la parte più consistente è stata quella di realizzare un ascensore che collegasse i vari livelli del cimitero dal parcheggio esterno ai piani interni, in questo modo sono state abbattute le barriere architettoniche".