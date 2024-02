Quattro classi dell’Urbani in finale al Cooking Quiz

Cooking Quiz, il progetto didattico che coniuga formazione e divertimento negli istituti alberghieri è giunto all’ottava edizione e quattro classi dell’Urbani sono arrivate alla finale nazionale. Il tour ha fatto tappa al polo Urbani di Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio. Gli studenti sono scesi in campo dimostrando una grande preparazione. Lo chef stellato Pierpaolo Ferracuti della Federazione Italiana Cuochi ha tenuto una lezione su Tecniche di cottura; formativo l’incontro col sommelier, Guido Andrenacci, dell’Associazione Italiana Sommelier che ha deliziato i ragazzi di sala-vendita con strumenti del sommelier. Presenti anche il presidente A.I.S Marche Stefano Isidori e Barbara Paglialunga delegato A.I.S. Fermo. Hanno ottenuto il pass per la finalissima nazionale il 22 maggio al teatro olimpico di Roma, dalla sede di Porto Sant’Elpidio le classi 4A enogastronomia, 4D pasticceria e 4C sala-vendita, mentre per la sede di Sant’Elpidio a Mare la 4A Enogastronomia e la 4C sala-vendita.