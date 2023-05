Quindici ragazzi al lavoro per l’Ast

Hanno preso servizio nei giorni scorsi i volontari del Servizio civile universale che hanno partecipato al bando per collaborare con l’Ast di Fermo, con il progetto L’a salute è di tutti, che si inserisce nel programma regionale MAR23: Marche attive e resilienti’. L’incontro introduttivo, con i referenti del servizio, si è svolto all’ex teatrino di via Zeppilli, per una panoramica di presentazione sulle attività svolte dall’Ast Fermo e sul contributo che ciascun volontario potrà fornire all’intervento delle diverse unità operative. A potersi candidare erano i ragazzi dai 18 anni che per 12 mesi presteranno servizio per 25 ore settimanali. Sono 15 i candidati selezionati, che sono stati assegnati, in base alle preferenze da loro indicate in sede di iscrizione, da Amandola, Porto San Giorgio, dall’Urp Fermo alla portineria dell’ospedale.