Rapina con l’auto rubata. Coppia si becca sette anni

Dopo essersi appostati avevano scippato una donna che si stava recando in spiaggia, ma non sapevano di essere già finiti nel mirino della polizia che, dopo la fuga in auto, li aveva bloccati a pochi chilometri di distanza del luogo del colpo. Per questo motivo una 39enne romena e il fratello di 27 anni sono fini alla sbarra e, al termine del processo, sono tati condannati rispettivamente a tre anni e quattro mesi e tre anni e due mesi per il reato di rapina e ricettazione. Tutto era accaduto nel luglio 2021 a Porto Sant’Elpidio, quando il sistema di videosorveglianza comunale aveva avvistato una Fiat Croma, risultata rubata, che si aggirava per le vie della cittadina. Era stata così allertata la sala operativa della polizia che, oltre alle pattuglie già presenti nel territorio, aveva dirottato sul posto altre auto "civetta" con uomini in borghese, allo scopo di setacciare la zona e rintracciare la vettura sospetta. Tempo qualche minuto e sempre alla sala operativa della questura era giunta una richiesta di intervento, per uno scippo messo a segno all’altezza dello chalet Tropical situato sul lungomare nord di Porto Sant’Elpidio. Le prime informazioni raccolte avevano sùbito fatto capire che il colpo era stato perpetrato da un giovane e una donna a bordo della Fiat Croma già finita nel mirino degli uomini della questura. A quel punto tutte le auto della polizia erano state convogliate nella zona dello scippo ed era stata attuata una sorta di azione a "tenaglia" per cercare di bloccare tutte vie di fuga. Azione che poco dopo aveva dato i suoi frutti, visto che la vettura utilizzata per lo scippo era stata intercettata lungo la Statale Adriatica all’ingresso di Civitanova Marche. Con un’azione da manuale i poliziotti, dopo un breve un rocambolesco inseguimento, erano riusciti a bloccare la Fiat Croma e a catturare i due rapinatori, che erano stati condotti in questura in stato di fermo. Per soccorrere la vittima dello scippo, rimasta purtroppo ferita, era stato necessario l’intervento dei sanitari della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, che, dopo le prime cure sul posto, avevano trasportato la donna al pronto soccorso di Fermo. Qui i medici le avevano riscontrato lesioni e abrasioni in diverse parti del corpo.