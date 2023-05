Rapina una turista Condannato a 3 anni

Aveva preso di mira una turista e l’aveva rapinata, poi, dopo essersi liberato della refurtiva durante la fuga, si era nascosto poco distante. La polizia, però, intervenuta sul posto, era riuscita subito a catturare il malvivente dopo un’indagine lampo. Si tratta di un ucraino di 43 anni, che è finito alla sbarra per rapina e lesioni personali ed è stato condannato a tre anni di reclusione. Il fatto si era consumato a Fermo dove gli uomini della squadra volante erano intervenuti per uno scippo ai danni di una turista 60enne. Erano da poco passate le 13 quando la donna, mentre stava facendo rientro a casa con la spesa, era stata aggredita da un uomo, che prima l’aveva immobilizzata, prendendola per il collo, e poi le aveva strappato di dosso il collier in oro che indossava. La 60enne, per lo spavento ed i traumi subiti, aveva perso i sensi ed era caduta a terra. La scena era avvenuta sotto gli occhi di numerosi passanti e, mentre alcuni di questi avevano soccorso la malcapitata per poi allertare il 118, gli altri avevano inseguito il malvivente, senza però riuscire a bloccarlo, ma recuperando la collana dopo che l’uomo se ne era disfatto durante la fuga. Gli agenti intervenuti hanno subito controllato la zona trovndo dietro una siepe distante circa 300 metri dal luogo della rapina un uomo accovacciato che cercava di nascondersi. Subito bloccato, era stato immediatamente riconosciuto da tutti i testimoni f.c.