Recuperata l’auto fuori strada

Recuperata l’auto finita fuori strada la notte di Natale in prossimità del cimitero di Servigliano. Nel tardo pomeriggio del 25 dicembre in seguito allo scontro di due vetture, avvenuto a poche centinaia di metri dal cimitero una delle due auto era finita nella scarpata, sul posto accorsero carabinieri, vigili del fuoco e 118. Fortunatamente l’incidente non provoco gravi conseguenze per gli occupanti. L’auto nella scarpata che si era capovolta però a causa delle festività era rimasta bloccata sul posto, ieri mattina un mezzo attrezzato con il supporto dei tecnici dell’Anas ha provveduto a rimuovere il mezzo in sicurezza e ripristinare la normale viabilità. Le operazioni hanno creato qualche rallentamento, ma in poco tempo è stata ripristinata la viabilità e la sicurezza nel tratto stradale dove si era verificato lo scontro.