Restyling zona di Largo della Fontana: ripristinati pozzo e piazzetta

Riqualificazione e nuove prospettive di accoglienza turistica a Montottone, dove l’amministrazione comunale guidata da Gianni Carelli, si è vista riconoscere il primato su 14 Comuni aderenti ad un bando del Gal Fermano, finalizzato a riqualificare la zona di Largo della Fontana, dove verranno ripristinati un vecchio pozzo e una piazzetta del centro storico. Il progetto (in fase esecutiva) prevede un impegno di spesa di 96mila euro (il 70% a carico del Gal e la restante parte in compartecipazione comunale) e si completa con l’istallazione di una seduta in mattoni e di un pannello digitale consultabile per conoscere le peculiarità ambientali, storiche e culturali del paese. Accanto al recupero di Largo della Fontana, il Comune ha aderito ad un importante bando intercomunale, per il recupero della vecchia canonica adiacente la chiesa (comunale) Madonna delle Grazie, con lo scopo di trasformarla in struttura per accoglienza turistica. L’immobile si sviluppa su due piani per un totale di circa 200 metri quadrati ed include un giardino privato. Il progetto presentato vede un importo di spesa pari a 700mila euro finalizzati al ripristino strutturale della canonica oltre che al rifacimento di impianti e all’allestimento di arredi. "La struttura prevede la creazione di sei posti letto e tre camere – commenta Carelli –e nel nostro intento c’è la volontà di concederne la gestione. Per la riqualificazione della canonica così come per quella di Largo della Fontana – conclude – l’obiettivo è recuperare spazi e patrimonio comunale affinché non subiscano deterioramenti e contemporaneamente siano attrattiva turistica e orgoglio per i residenti".

Paola Pieragostini