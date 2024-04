Retrocessione diretta: finalmente i gialloblù si chiamano fuori

Per far sì che i gialloblù, per la prima volta da ottobre, uscissero dalla zona retrocessione diretta, serviva che il Cesena facesse risultato contro la Recanatese. La squadra di Toscano non ha disatteso le aspettative e non ha deluso i suoi "tifosi" fermani. Secco 3-0 al Manuzzi ai danni dei giallorossi e Fermana che rimane a -7 punti dal sedicesimo posto. lo ricordiamo ancora, per disputare i playout, il distacco tra la penultima e la quintultima deve essere di 8 punti o inferiore. Ora la Fermana, penultima, è a 31 punti, mentre l’Ancona, sedicesima, a 38. Se la stagione dovesse finire oggi, l’Olbia sarebbe retrocessa direttamente (i sardi sono a un passo dall’aritmetica che dovrebbe arrivare dopo la prossima giornata), la Vis Pesaro per rimanere in C se la vedrebbe con la Recanatese, e la Fermana contro l’Ancona. Sfide ad alta tensione, ma mancano ancora due partite (entrambe verranno giocate in contemporanea come sempre). La Fermana domenica alle 16:30 andrà ad Alessandria per vedersela contro la Juve Next Gen, già sicura della qualificazione ai playoff dopo l’ultima vittoria in casa del Pineto. Bianconeri giudici importanti della lotta salvezza dato che per l’ultima giornata affronteranno la Vis Pesaro.