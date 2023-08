Ricarica elettrica a Montegranaro Ecco cinque colonnine per auto

Sono cinque le colonnine per la ricarica elettrica delle auto che saranno installate in varie zone della città nei prossimi giorni dalla ditta incaricata dalla Acea Innovation che ha approfittato dell’opportunità concessa dal Comune nel voler offrire un servizio alla città. Le cinque postazioni sono state individuate nel quartiere di Villa Luciani (in via Alpi) dove ne saranno installate due), mentre ricariche singole saranno collocate in via della Croce (nell’area verde antistante via Fausto Coppi), in via Dolomiti (nelle vicinanze della cabina Enel) e in via Umbria (nel piano superiore del parcheggio Zed. Per consentire la posa in opera di questa infrastrutture sono stati disposti divieti di sosta nelle singole zone a partire 31 agosto per completare l’opera entro il 5 settembre. Il Comune ha sottoscritto una apposita convenzione con Acea per la dotazione (sarà effettuata senza che l’ente debba prevedere alcuna spesa) di questi punti ricarica che, ormai sono presenti ovunque e che sono viste con un ulteriore segnale di crescita per la città. Fin dall’inizio di questa operazione, inoltre, l’amministrazione si è detta disponibile ad accogliere richieste che potranno pervenire anche da altre società interessate.