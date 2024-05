Ricostruzione, un progetto con la Politecnica

Disegnare il futuro di Falerone a partire dalla sua comunità. La lunga fase della ricostruzione post sisma vede la comunità di Falerone impegnata, a fianco dell’Amministrazione nella ricerca di nuove opportunità di ripresa. La lunga sequenza di ‘Summer school’ che si sono svolte negli ultimi anni promosse dall’Università Politecnica delle Marche, ha dimostrato il potere attrattivo di luoghi nel centro storico e non solo, offerto idee per un futuro più sostenibile della città. ‘Disegnare il futuro di Falerone a partire dalla sua comunità’ è un progetto promosso dal Dipartimento di ingegneria civile e architettura dell’Università Politecnica delle Marche e dalla Fondazione Mae Fah Luang. Il progetto è finalizzato alla ricerca di strategie per la rivitalizzazione sociale, economica e culturale di Falerone sulla base del modello condotto nelle comunità del nord della Thailandia. Ripartire dai valori e dalle potenzialità offerte dal territorio in un contesto internazionale per trasformare Falerone in una città-laboratorio della ricostruzione sociale.

A.C.