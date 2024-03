"Rifiuti, bel progetto dell’Ecoelpidiense"

Nonostante una ditta in graduatoria abbia fatto richiesta di accesso agli atti, non c’è stato nessun colpo di scena per l’aggiudicazione definitiva del servizio di igiene urbana per 15,3 milioni di euro (5 anni più uno di eventuale proroga): l’Ecoelpidiense che gestisce da sempre la raccolta rifiuti in città, continuerà a farlo, introducendo una serie di innovazioni e con la EcoInnova come ausiliaria. Avuta la conferma, l’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente ha contattato l’ad dell’Ecoelpidiense, Francesco De Angelis, per cominciare a ragionare su come procedere con l’attuazione "di un progetto che ho appena visionato e che ritengo molto valido, ricco di belle proposte e con tante novità". Di cose da fare ce ne saranno tante ma, "visto che ci stiamo avvicinando l’estate, pensiamo di posticipare il grosso del progetto a settembre, per avere modo di avviare una campagna informativa presso la cittadinanza". Nel frattempo? "Ciò che mi preme particolarmente è pensare al settore della ristorazione, e procedere a una diversa organizzazione di tante situazioni critiche che d’estate lo diventano ancora di più per un quantitativo di rifiuti che cresce in maniera esponenziale, anche per via del turismo. E mi preme pensare a intervenire in centro città. Poi, da settembre, cominceremo con gli incontri nei vari quartieri per spiegare le modalità del nuovo servizio di raccolta differenziata che dovrà attuare l’Ecoelpidiense" prosegue la Bracalente. Bene che nel progetto si presti attenzione ai controlli sull’abbandono dei rifiuti e su chi conferisce in maniera non appropriata, prevedendo anche l’azione di ispettori ambientali. "Avevo già previsto l’acquisto di fototrappole – afferma la Bracalente - ma nel progetto sono state inserite e anche in quantità di gran lunga superiore per cui provvederà l’Ecoelpidiense". Come noto, i sacchetti del porta a porta saranno sostituiti dai mastellini "ma ragioneremo con il gestore come pensano di organizzarsi visto che, ad esempio, nei condomini saranno consegnati dei portamastellini. Interessante che sui condomini più grandi del centro e del lungomare, ci saranno isole ecologiche cui potranno accedere solo i residenti con un badge. L’obiettivo è ridurre l’indifferenziato, incentivando la differenziata". Tra le tante novità, c’è anche il contrasto allo spreco alimentare: "In pratica, forniranno gratuitamente a ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi, 1000 kit all’anno di contenitori in cartone senza oneri aggiuntivi per il Comune". Da parte sua, l’Ecoelpidiense si prepara a investimenti cospicui Marisa Colibazzi