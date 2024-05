Rimessa a dimora la ‘Croce di Sant’Andrea’. Poi tante iniziative

Un primo maggio all’insegna della tradizione e della storia, quello organizzato nell’area verde attrezzata del ponte della vecchia ferrovia di Grottazzolina lungo il fiume Tenna. L’associazione ‘Girovagando Grotta’ con il patrocinio del Comune di Grottazzolina, ha organizzato per oggi una serie di eventi all’insegna della socialità, del divertimento e delle antiche tradizioni popolari da vivere presso l’area verde della vecchia ferrovia. La zona dopo opportuni lavori di pulizia e manutenzione da parte dei residenti, è stata inaugurata lo scorso aprile, e da quel giorno è divenuta per i residenti, ma anche per gli appassionati delle due ruote e del trekking all’aria aperta, una zona molto apprezzata e frequentata. Proprio da qui è nata la volontà dell’associazione di organizzare una festa del 1 Maggio. "Abbiamo allestito iniziative che ormai sono divenute normalità – spiega Andrea Ercoli di Girovagando Grotta -. Alle 9 di oggi partiranno quasi in contemporanea una passeggiata ambientale a piedi lungo il fiume Tenna, mentre per gli amanti delle due ruote, partirà una passeggiata in mountain bike che seguirà alcuni sentieri della zona, le iscrizioni ad entrambe sono gratuite. Alle 11 si terrà una cerimonia un po’ particolare, sarà rimesso a dimora in prossimità dell’incrocio della strada di San Isidoro la ‘Croce di Sant’Andrea’ originale del 1950 che segnalava il passaggio del treno che è stata restaurata, sarà raccontata anche la storia di questa croce. Inoltre per tutta la giornata saranno in funzione stand gastronomici con panini, patate e altre specialità e giochi popolari per bambini". Per info 347-0785526.