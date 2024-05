Rimondini presenta ’L’altra storia d’Italia’

"Rassegnarsi a credere o voler sapere": è il dilemma che proverà a sciogliere lo scrittore, Lamberto Rimondini in un incontro in cui presenterà Il suo libro: I’altra storia d’Italia dal 1802 al 2022: gli eventi e i personaggi più importanti che hanno riguardato la nostra Nazione ma che i libri di storia non raccontano o lo fanno molto diversamente" di questo parlerà Lamberto Rimondini, presentando il libro di cui è autore. Il suo intervento alle ore 19 di venerdì 31 maggio nello chalet Matilda sul lungomare Antonio Gramsci n.53. Al termine ci si porrà intrattenere a cena con l’autore al prezzo di 25 euro prenotazione obbligatoria. Chiamare i seguenti numeri: Ombretta 3349925465, Luca 335.397947: "Il compito di ognuno di noi è conoscere per comprendere, ma se non si conosce la verità la conoscenza sarà falsa e falzata". Lamberto Remondini vive a Bologna. È laureato in scienze politiche con una tesi di laurea sui rapporti tra Vaticano e Mosca fra il 1917 e il 1992 (con l’intervista in esclusiva a monsignor Claudio Maria Celli, Sottosegretario dello Stato Vaticano, e Yury Karlov, ambasciatore sovietico prima, e CSI poi, presso la Santa Sede). È stato ufficiale del Genio Pontieri, assumendo ruoli di comando e svolgendo missioni in Italia e all’estero fino al dicembre del 1997. Dopo il congedo dall’Esercito ha lavorato nell’industria privata in Italia e all’estero ricoprendo ruoli dirigenziali. Dal 2017 è consulente specializzato nell’internazionalizzazione delle imprese italiane.