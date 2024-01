Rimonta Samb, riparte la caccia alla vetta

SAMB

3

AVEZZANO

1

SAMB (4-3-3): Coco 6; Zoboletti 6, Pezzola 6, Sirri 6, Pagliari 7; Toure 6,5 (29’s.t. Cardoni), Arrigoni 6,5, Scimia 7 (43’ s.t. Sbardella s.v.); Senigagliesi 7,5 (38’s.t. Barberini s.v.), Tomassini 6,5 (31’s.t. Martiniello 6), Battista 6 (19’s.t. Fabbrini 7). A disp.: Grillo, Pierpaolo, Orfano, Mbaye. All.: Lauro.

AVEZZANO (4-3-3): Cultraro 6,5, Rotondi 5,5, Filippini 5 (37’s.t. Bolo), Damcevski 5,5, De Lorenzo 5,5 (19’s.t. Kabwanga 6); Mascella 6, Luciani 5,5 (11’s.t. Onazi 5,5), Verna 5,5 (29’s.t. Forte s.v.); De Silvestro 5 (11’s.t. Ortolini 5,5), Roberti 5, Senesi 6. A disp.: Brusca, Giacalone, Marzuillo, Cattameo. All.: Ferazzoli.

Reti: 6’ Senesi, 24’ Scimia, 39’ Pagliari, 44’s.t. Fabbrini

Arbitro: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (Marco Alfieri di Prato e Luca Perlamagna di Carrara)

Note: 4877 spettatori, di cui 201 ospiti. Ammoniti: 25’s.t. Onazi, 28’s.t. Toure. Angoli 8-2. Recupero 2’, 6’

Contro l’Avezzano, sotto di un gol dopo appena sei minuti, la Samb recupera e vince con la sicurezza del generale che, mentre volano le palle di moschetto, sa di avere una macchina da guerra più efficiente dell’avversario. L’Avezzano, ad esempio, non ha Senigagliesi, trascinante e travolgente soprattutto nella prima frazione (non che non abbia brillato nella seconda, quando ha messo sulla testa di Tomassini la possibile palla del 3 a 1: il centravanti rossoblù non è riuscito a dare forza all’incornata, poi parata da Cultraro). L’Avezzano non ha neppure Fabbrini, che nella mezzora di gioco riservatagli ha chiuso la partita con il terzo gol e ha gestito la palla con il piglio di chi, in Serie D, sente di potersi riservare più di un lusso. Fabbrini tra i dilettanti, ieri, è sembrato uno scherzo. Uno scherzo e una grazia per i cinquemila presenti al Riviera, che hanno visto un calciatore capace di vincere tutti i duelli individuali nell’uno contro uno, con una serie di dribbling che sono sembrati di una facilità disarmante.

E infine l’Avezzano non ha neppure Pagliari, che in Serie D ci resterà davvero poco. Ieri il terzino rossoblù, ancora diciannovenne, ha segnato la sua terza rete stagionale e servito il quinto assist, con una prova convincente in entrambe le fasi. Lauro, contro gli abruzzesi, ha rispolverato Coco, sacrificando, per le cervellotiche regole sugli under, l’altro giovane Pietropaolo. Al suo posto ha giocato Toure, che corre molto, a volte senza costrutto, ma ieri è stato fondamentale in entrambi i primi due gol: suo, infatti, il cross per Tomassini, la cui conclusione, dopo aver preso il palo, è stata insaccata da Scimia. Si tratta del gol del pari, perché l’Avezzano era passato avanti subito con Senesi dopo una buona azione. Ottenuto il pari, i rossoblù hanno dominato, segnando poi con Pagliari su assist di Senigagliesi (recupero alto sempre di Toure) e legittimando nel finale con Fabbrini. Una vittoria, quella del Riviera delle Palme, che riporta i rossoblù a -3 dal Campobasso, fermato in casa dall’Atletico Ascoli.

Pierluigi Capriotti