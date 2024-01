Rio Petronilla e fosso Valloscura: stanziamento da 170mila euro

Altri finanziamenti in arrivo per il territorio: la Regione ha stanziato 170mila euro euro per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico relativi a Rio Petronilla e fosso Valloscura. Ieri è avvenuto un sopralluogo sul tratto finale del fosso con l’intervento dei sindaci di Porto San Giorgio e Fermo Valerio Vesprini e Paolo Calcinaro insieme al presidente del Consorzio di Bonifica Michele Maiani: "Il piano di tutela del territorio va verso la direzione della prevenzione – spiega Vesprini - . Oltre agli interventi sui fossi ricordiamo l’esecuzione di lavori sugli argini del fiume Ete Vivo ed il continuo monitoraggio delle acque superficiali. La strada seguita in favore della sicurezza è stata presa sin dall’inizio del mandato. La pulizia dell’Ete va a legarsi anche alla realizzazione del ponte ciclopedonale con Marina Palmense ormai a chiusura. Ritengo sia indispensabile andare oltre quella impostazione che vede l’esecuzione di lavori pubblici solo davanti a situazioni di imminente urgenza o a disastri di vaste proporzioni come quelli che hanno colpito il territorio marchigiano poco più di un anno fa: va invece sostenuta la collaborazione diretta con gli enti locali che meglio conoscono le criticità e sono in grado di favorire concretamente gli interventi, diretti e non". Così conclude Vesprini: "Il collega di Fermo ha ringraziato Maiani per l’attenzione prestata dal Consorzio alle varie problematiche del territorio, in primis la manutenzione ordinaria e straordinaria del corsi".