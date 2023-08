Ripartono i cantieri a Porto San Giorgio: priorità a Viale dei Pini

Settembre è il mese in cui si riaprono i cantieri in città per l’esecuzione di lavori pubblici che sono stati sospesi durante l’estate per l’incompatibilità che veniva a determinarsi con le attività balneari. Tra i lavori di maggiore consistenza, che verranno ripresi in considerazione per primi ci sono il progetto di fattibilità tecnico – economica (per un investimento di 350.000 euro), la sistemazione del viale dei Pini, la messa in sicurezza di strade piazze e parcheggi. Tutte le citate realtà hanno trovato spazio in un progetto esecutivo onnicomprensivo. L’intervento sul viale dei Pini è quello che ha bisogno più di qualsiasi altro di sistemato perché il suo attraversamento pericolosissimo con le su buche profonde anche 30 centimetri e con i rigonfiamenti nella carreggiata e nei parcheggi dovuti alle radici di piante ad alto fusto che si trovano sui lati della strada. I lavori dovrebbero riguardare il collegamento delle piste ciclabili.

