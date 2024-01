Riqualificazione del lungomare, lavori avanti come da programma

Il sindaco Valerio Vesprini in seguito anche ad un incontro avuto nella civica sede con la ditta appaltatrice ci tiene a comunicare che, indipendentemente dalla vicenda tamerici, i lavori relativi al primo stralcio di riqualificazione del lungomare procedono in maniera spedita, concreta e senza intoppi. Questo vuol far sapere il primo cittadino a smentita delle voci, che raccontano di lavori lenti se non addirittura fermi. All’incontro in municipio c’erano pure pure i referenti dell’amministrazione comunale e del Consorzio idrico. Si è parlato essenzialmente dei tempi di realizzazione del piano lavori. Non sono emerse problematiche riguardanti i sottoservizi, che sono stati controllati in seguito alla demolizioni del vecchio marciapiede. Con i referenti del consorzio idrico è stato deciso di avviare la costruzione dei nuovi allacci alla rete idrica, quanto mai necessaria interessando non poche utenze. Tra pochi giorni saranno completate le opere di demolizione del vecchio manufatto con il rispetto del cronoprogramma, che consentirà di ultimare l’intervento entro l’inizio della prossima stagione estiva. Il primo stralcio dei lavori è finanziato con 4 milioni di euro del Pnrr e interessa il tratto di lungomare sud fra lo chalet Duilio e il parco delle Canossiane. II lavori verranno interrotti all’inizio della stagione estiva perché non sono permessi cantieri aperti durante l’estate per non intralciare le attività balneari e poi ci sono da trovare i soldi per ripartire a settembre con la riqualificazione della restante parte del lungomare.