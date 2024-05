Risparmio e sostenibilità, premiati i ragazzi delle scuole

Un giorno dedicato alla creatività dei più giovani, nella sala assemblee della Cassa di Risparmio di Fermo, dove si è tenuta ieri la premiazione della nona edizione dell’iniziativa ’Primo Risparmio Carifermo. Crea il logo!’. Hanno partecipato all’iniziativa 825 alunni provenienti da 61 classi delle scuole primarie delle regioni Marche e Abruzzo. La commissione, composta da Vissia Lucarelli e dalle persone della Carifermo Emilio Lanciotti, Nicola Bruni, Sara Iafisco e Linda Ribichini, dopo aver visionato 144 elaborati, ha assegnato il primo premio alla scuola primaria di Force per "l’impatto immediato della comunicazione che si voleva trasmettere, ovvero l’importanza del risparmio e la sostenibilità: la giuria ha apprezzato la composizione chiara e ordinata, dove sono stati inseriti, oltre alla facciata della sede storica della banca, anche tutti gli elementi portanti del messaggio, come la sostenibilità, l’energia e l’ambiente". Seconda classificata la classe 1 D della scuola primaria di Montefalcone Appennino. Sul podio anche la classe 4 B della scuola primaria di Ripatransone. Menzione speciale sui temi esg per la classe 3 A della scuola primaria Capoluogo di Montegranaro. Due le novità di quest’anno. La possibilità di visitare, grazie all’iniziativa ’Oggi vado in Banca’, le filiali per un’ulteriore riflessione sul risparmio e l’introduzione del tema della sostenibilità. Il progetto, promosso dalla Carifermo e rivolto alle classi delle scuole primarie, ha come finalità quella di promuovere la cultura del risparmio e favorire l’educazione finanziaria tra i più giovani. Il logo vincitore sarà al centro della prossima campagna di comunicazione del deposito a risparmio "primo risparmio Carifermo". All’ingresso della sede centrale della Banca è stata allestita una mostra, aperta al pubblico fino al 7 giugno, con i disegni che hanno partecipato all’iniziativa.