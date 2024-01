Rispettata la tradizione. Super tombolone scientifico. Un altro successo per il Montani

Quando la scienza diventa condivisione e amicizia, il risultato è che si studia divertendosi. È il senso del tombolone scientifico dell’ITT Montani che quest’anno ha celebrato i suoi 17 anni senza perdere smalto e entusiasmo. Una folla enorme ha girato per i laboratori della scuola, dopo aver ritirato le cartelle per portare a termine cinque esperimenti, sulle 90 esperienze proposte, tutte sotto il segno di una scienziata madrina: "Purtroppo in Italia solo il 17 per cento delle studentesse si laurea in materie scientifiche – spiega la docente di chimica Teresa Cecchi – quello che noi vogliamo mostrare alle ragazze è che altre donne hanno fatto scienza ad altissimo livello e davvero la scienza è anche un ‘gioco da ragazze’".

Da Rita Levi Montalcini a Samanta Cristoforetti, tantissime le storie che hanno ispirato le studentesse tutor e gli studenti che si sono messi in gioco, in totale circa 300 i tutor, tra docenti e ragazzi della scuola, ad accogliere i giovani e giovanissimi, le famiglie, tutti i curiosi che sono passati di qui: "E’ il nostro modo per aprire le porte alla città – ha sottolineato la dirigente Stefania Scatasta che ha ricevuto anche la visita del sindaco Paolo Calcinaro –, è una possibilità di orientamento per i futuri studenti ma anche l’occasione per rendere concrete le cose acquisite sui banchi dai nostri ragazzi. Credo davvero che sia la festa centrale del nostro impegno, su cui si lavora davvero per tutto l’anno, a raccontare una storia di conoscenza, di esperienza concreta, di possibilità, uguale per tutti". Tutti aperti i laboratori del Montani, compreso lo spettacolare simulatore navale che offre la possibilità, agli studenti dell’indirizzo nautico, di sentirsi a bordo di una grande imbarcazione, alla guida tra le onde: "Abbiamo mostrato strumenti preziosi e fatto capire che è la vita stessa la materia che qui si studia, ha concluso emozionata la dirigente, la risposta della città e dei nostri ragazzi ci ha veramente emozionato tutti".