Rissa per futili motivi, spunta anche un coltello

Ha riportato una ferita d’arma da taglio alla mano il tunisino di 30 anni che l’altro pomeriggio è stato soccorso dalla Croce Verde in via Emilia dove si era verificata una rissa. Il 30enne è stato medicato e accompagnato al Pronto Soccorso di Fermo: la ferita non destava preoccupazioni e il ragazzo è rimasto sempre lucido e cosciente. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la lite, forse scatenata per futili motivi oppure per questioni legate a traffici poco leciti dei protagonisti, si era scatenata nel tardo pomeriggio dapprima all’interno di un appartamento, dopodiché i litiganti (tutti giovani e stranieri) si sono ritrovati in strada, dove la situazione è degenerata, trasformandosi in una rissa, anche piuttosto violenta che ha richiamato l’attenzione e i timori di residenti e passanti. A un certo punto, inoltre, è spuntato anche un coltello con cui, nella foga di quei momenti concitati, qualcuno dei soggetti coinvolti ha finito per dare una coltellata a un contendente, prendendolo sulla mano e procurandogli un taglio di circa 5 cm. Sul posto, oltre all’arrivo dell’ambulanza, sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri che hanno provveduto a ripristinare una situazione di tranquillità, per poi ricostruire l’accaduto. Tra l’altro, sempre durante la rissa in strada, i litiganti se la sono presa anche con un’autovettura danneggiandola mandando in frantumi i vetri, prima che si allontanasse. Non è chiaro se quest’auto fosse di passaggio e fosse finita per caso nel mezzo della bagarre, pagandone le conseguenze; o se a bordo ci fosse qualcuno che conosceva e aveva a che fare con i rissosi o con i motivi scatenanti del movimentato episodio e che, perciò, il danneggiamento sia stato intenzionale.