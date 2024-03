Ritornano Spedalieri e Paponi

Mister Andrea Mosconi opta per la continuità per la gara contro il Rimini. In porta dovrebbe essere confermato Borghetto, nonostante l’indecisione tra lui e la difesa che ha regalato il secondo gol all’Arezzo. Tridente difensivo che sarà formato ancora da Heinz, Fort (che dovrebbe esserci nonostante il problema fisico che lo aveva costretto a uscire in Toscana) e Santi. In caso di forfait dell’ex Imolese, sono pronti De Santis e Spedalieri. Il centrale ex Fiorentina e Napoli è tornato tra i convocati già nella scorsa gara, ma non ha i 90 minuti delle gambe. Si tratta comunque di un recupero importante che può dare solidità almeno per una porzione di gara. A centrocampo si va verso la linea composta da Malaccari, Scorza e Misuraca, con Giandonato pronto a entrare. Spezzone che, dal punto di vista fisica, poteva essere concesso già ad Arezzo, ma l’inerzia della partita non ha permesso il suo ingresso. Vediamo se contro il Rimini lo spartito sarà diverso. Sugli esterni confermati Niang a destra e Petrungaro a sinistra. Il tandem d’attacco sarà ancora una volta formato da Giovinco e Sorrentino. Mosconi recupera Daniele Paponi, di ritorno dopo le due giornate di squalifica comminate dopo l’espulsione per proteste per il mancato rigore su Giovinco nella partita casalinga contro il Pineto. Rimini che invece dovrà fare a meno di Megelaitis, Marchesi e Rosini: Pietrangeli è parzialmente recuperato, potrebbe sedersi in panchina, ma il forfait è più quotato. L’attenzione principale verso il Rimini sarà ovviamente per Morra, in gol all’andata e secondo miglior marcatore del girone B con 18 gol.

fi. ro.