Rivivi Cerreto torna dopo 5 anni: una due giorni con il medioevo

Dopo 5 anni nel piccolo borgo di Cerreto torna ‘Rivivi Cerreto’, che promette di fare faville: previste 4.000 presenze per la due giorni del 3 (dalle 19) e 4 giugno (dalle 17). Per accedere al borgo i visitatori potranno sfruttare i bus navetta che partiranno dalla strada provinciale 52 sul territorio di Rapagnano, appunto all’altezza del bivio per Cerreto. La presentazione si è tenuta nella suggestiva chiesa di San Michele e Dorotea di Cerreto, con un cartellone pregno di eventi annunciati dal sindaco Michele Ortenzi; l’assessore Michela Vita; il presidente dell’associazione ‘Rivivi Cerreto’ Giuliano Clementi; il musicista di ‘Errabundi Musici’ e direttore artistico Marco Rapazzetti; il giornalista Adolfo Leoni; oltre al fotografo Claudio Marcozzi, presenti anche alcuni volontari dell’associazione. Sono due gli elementi ribaditi a più voci che rendono unica questa rievocazione storica: il senso di amicizia e di comunità che accomuna i 130 volontari e i circa 100 ospiti che animeranno il borgo per due giorni; a questo si aggiunge un territorio unico dove natura, storia e spettacolo contribuiscono a riportare tutti indietro nel tempo. "Amo Cerreto qui si respira benessere – commenta Michela Vita –. Qui c’è una comunità che si muove, un esempio per tutti". Elementi rimarcati anche da Adolfo Leoni, che proporrà l’intervista impossibile a Papa Sisto V. "Ci saranno – racconta Marco Rapazzetti – spettacoli musicali con strumenti storici, armigeri in costume, un mercatino di antichi mestieri, e stand gastronomici che proporranno piatti fedeli all’epoca. Per la prima volta avremo una birra realizzata in Germania seguendo la ricetta di frati medievali. A questo si aggiungeranno visite guidate dell’Archeoclub e spettacoli ovunque". A completare il tutto un concorso fotografico che sarà gestito da Claudio Marcozzi, il regolamento è scaricabile sul profilo Fb di ‘Rivivi Cerreto’.

a. c.