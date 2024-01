Rosoli, liquori, distillati e dintorni. Incontro sulla produzione di bevande

"Rosoli, liquori e distillati" è il titolo dell’iniziativa che si terrà domani, domenica, nella sala Castellani. Organizzato dall’associazione ‘Chi Mangia la Foglia’ inizierà alle ore 16,30 partendo dal tipico rosolio (liquore alla rosa): le tematiche andranno a toccare la storia dei nostri avi quando la produzione delle bevande realizzate in casa erano consumate in loco: "In quegli anni – spiegano gli organizzatori - si confondeva il piacere dell’infuso o del distillato da offrire ai commensali con altre bevande di carattere medicamentoso Dall’incontro emergerà un’osservazione sulla evoluzione produttiva di liquori e distillati. Le aziende intervenute presenteranno prodotti d’un tempo e nuovi. Obiettivo dell’incontro riportare in auge la conoscenza del nostro distillato per eccellenza: il mistrà". Il pomeriggio sarà arricchito da una mostra di manifesti e bottiglie storiche delle distillerie sangiorgesi e da una degustazione.

Dopo il saluto del sindaco, Valerio Vesprini, e dell’assessore alla Cultura, Carlotta Lanciotti, interverranno i consiglieri regionali Jessica Marcozzi e Marco Marinangeli, Gigliola Simonetta Varnelli (storia dell’omonima azienda), Henri Fruchet (Il rosolio all’alloro montottonese), Guido Carlo Ragaglia (Il Gingarby, distillato del Fermano) e Pierluigi Panfili (ricordo delle distillerie sangiorgesi). La condizione è affidata da Noris Rocchi.