’Rosso di sera’ è un successo. Il gran galà dei vini è servito

Successo per “Rosso di Sera”, il gran galà dei migliori vini rossi delle Marche che con oltre 1.500 presenze ha fatto di Porto San Giorgio la capitale del vino per l’intero fine settimana. A far da cornice all’evento l’ottocentesca Villa Bonaparte. Due giorni di formazione e cultura sul mondo del vino quelli di sabato 2 e domenica 3 dicembre, con 34 aziende vitivinicole presenti. Protagonista il vino rosso. Degna di nota la degustazione guidata della domenica, un viaggio nel tempo attraverso le migliori annate del Dorico, il Conero Riserva della cantina Moroder, dove Amadei ha coinvolto lo chef stellato sangiorgese Nikita Sergeev per proporre qualche abbinamento con i suoi piatti. "Credo che la Regione Marche stia investendo molto sulla comunicazione e sul fare sistema. Il vino è territorialità e convivialità e credo che basti avere pazienza e avere la buona volontà di bussare alla porta di ogni buon ristorante d’Italia per veicolare le vostre eccellenze alla bocca di un pubblico generalista" ha detto Amadei al termine della kermesse. Artefice dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Porto San Giorgio, dall’Ais e dalla Regione Marche, l’associazione culturale “Luce e Sentieri” di Laura Gioventù e Giacomo De Angelis.