Rotonda di Paludi Via ai lavori

Un incrocio complesso, teatro spesso di incidenti, anche gravi, di code e rallentamenti. La rotatoria all’incrocio per San Marco alle Paludi la chiedevano tutti, gli automobilisti, i residenti, tutti quelli che si sono trovati a perdere tempo e a rischiare per immettersi nella statale. Dopo anni di annunci, di rimpalli, di rinvii e di attese sono finalmente realtà i lavori per un’opera che davvero cambierà la sorte di quell’angolo di territorio. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco, Paolo Calcinaro, che spiega: "Finalmente abbiamo il cantiere in movimento a San Tommaso per i lavori di realizzazione della rotatoria che potrà così regolamentare il traffico veicolare all’altezza dell’incrocio tra la Strada statale 16 Adriatica e la Strada provinciale Paludi. Opera che rientra nella viabilità di adduzione al nuovo Ospedale di Fermo, di cui è committente la Provincia, che insiste nel territorio del Comune di Fermo".

Felice anche il presidente della Provincia Michele Ortenzi che ha dichiarato: "Con questa rotatoria il territorio si doterà di un’opera importante che migliorerà la percorribilità delle zone interessate. Un’opera infrastrutturale che avrà degli effetti importanti e positivi sullo sviluppo del sistema viario provinciale". Opera che sarà particolarmente importante e funzionale anche per la zona produttiva, dove si registra un transito sempre molto intenso. Prosegue Calcinaro, anche nelle vesti di vicepresidente della Provincia: "Un’opera attesa da decenni la rotonda di San Tommaso, una battaglia con più alleati nel cammino, una corsa contro il tempo in Provincia per non perdere i fondi, salvi per una manciata di giorni e ora finalmente si vedono lavori in opera, lavori che tra l’altro non incidono sull’attuale rete stradale. Si vede da qui il futuro di Fermo e del suo territorio".