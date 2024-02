Rovinosa caduta in bicicletta, finisce sul terrapieno e sbatte la testa

Incidente per un giovane in sella a una bici, trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Fermo. Erano le 7 di ieri quando un giovane uomo di 35 anni di origini nordafricane mentre percorreva in discesa via Tenna, la strada che collega il capoluogo di Rapagnano alla frazione di Archetti, per cause in corso di accertamento e senza impattare con altri mezzi, ha perso il controllo della bici e dopo essere finito contro il terrapieno è caduto a terra battendo la testa. Il 35enne ospite della Sai (Sistema accoglienza e integrazione) di Torre San Patrizio, è stato subito soccorso dagli automobilisti di passaggio che hanno lanciato l’allarme, sul posto sono accorsi in pochi minuti i volontari della Croce Verde che hanno effettuato le prime medicazioni sul posto e trasferito in codice rosso il paziente al pronto soccorso dell’ospedale Murri. Infatti, a seguito della caduta il giovane uomo ha impattato con forza con la testa a terra riportando un sospetto trauma cranico.