Ruba un cellulare, identificato e denunciato

La polizia ha denunciato un 45enne di Fermo per furto di un cellulare da un’auto. Tutto è iniziato il 3 gennaio scorso, quando un fermano si è presentato presso l’ufficio denunce della questura per segnalare il furto del suo smartphone lasciato temporaneamente incustodito all’interno della sua vettura parcheggiata tra via Nenni e via Togliatti di Fermo. Nel riprendere l’auto, si è accorto che ignoti avevano asportato il suo device, motivo per il quale si è recato immediatamente a sporgere denuncia. I successivi e tempestivi accertamenti posti in essere dagli uomini dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, condotti attraverso la visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del quartiere, hanno permesso di risalire all’autore del reato, un pregiudicato per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato quindi denunciato per furto aggravato su autovettura.