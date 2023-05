’Run & smile’ Tutti di corsa per solidarietà

’Run & Smile’, corri e ridi, è la denominazione della gara podistica che, presentata ieri in conferenza stampa, il prossimo 2 giugno realizza sul lungomare di Porto San Giorgio l’ottava edizione, la terza organizzata dall’associazione ’Porto San Giorgio Runners’ del presidente Andrea Iommi. È volta a promuovere la corsa e la camminata come mezzi per perseguire il benessere psicofisico e la socialità e si articola in tre tipologie: Gara podistica competitiva di 10,01 Km; Corsa non competitiva (cronometrata) 10 Km; Camminata – Family Run 3,5 o 10 Km, che coinvolgerà anche le scuole della città. La competitiva è per atleti tesserati con le associazioni di tutta Italia; la non competitiva cronometrata è per coloro che vogliono cimentarsi sulla distanza di 10 Km; la camminata per chi vuole socializzare e divertirsi. Ci saranno l’associazione quattro zampe e Filippide del Fermano che con la corsa aiuta i ragazzi autistici e non solo: "Ci hanno chiamato facendoci sentire parte importante della manifestazione", sottolinea la presidente. Andrea Iommi spiega che il tracciato di ’Run&Smile’ 2023 è diverso rispetto al passato: "Si parte alle 9 del 2 giugno dalla piazzetta Silenzi, sul lungomare centro, direzione nord fino al grattacielo dove si inverte con direzione porto da cui si ritorna nella piazzetta Silenzi". Quindi fa presente che: "la tappa finale della referee Run è la chicca, con la presenza di Gianluca Sacchi, arbitro di serie A." Ci sono già oltre 350 iscritti da tante regioni italiane. L’obiettivo è arrivare a mille. Iscrizioni 10 euro, 7 per la camminata. Per tutti il pacco gara con sacca, maglietta tecnica, pacco di pasta di Campofilone, kit di integratori sportivi. Il lungomare sarà chiuso al traffico e al parcheggio fin dalle 6 del mattino. Le iscrizioni possono essere fatte fino al 30 maggio.

La gara è a sfondo benefico a favore della Croce Azzurra: "Questa manifestazione è iniziata con me quando ero assessore. Ricordo che partì come una tappa del campionato italiano degli arbitri poi è cresciuta. Per noi è importante lo sport e questo è uno sport che consente di visitare la città: una promozione attraverso la corsa e lo sport", ha detto il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, aggiunge: "Questo è uno dei tanti eventi promossi nell’ambito dello sport con ricadute positive sul turismo". Banca Macerata con il direttore della filiale sangiorgese, Daniele Felicioli supporta la corsa: "È la nostra seconda volta e il livello sta crescendo. Come banca locale vogliamo stare vicini alle realtà che meritano".

Silvio Sebastiani