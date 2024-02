Sale la febbre del Carnevale tra carri, maschere e animazione

La febbre del carnevale impazza in tutto l’entroterra, Amandola e Montegiorgio, grazie alla collaborazione fra Amministrazioni e associazioni pronte a regalare divertimento e allegria. A Montegiorgio saranno tre giorni intesi, si parte oggi alle 14 con il tradizionale ‘Carnevale Montegiorgese’, realizzato con il supporto delle associazione feste parrocchiali, Pro loco e scuole; il corteo composto da carri allegorici a tema partirà dall’istituto superiore ‘Medi’ per raggiungere piazza Matteotti, qui si terrà l’evento principale con l’animazione dei ‘Frittella Group’; nel pomeriggio la giuria tecnica annuncerà i premi della giornata: gruppo più originale, gruppo più numeroso, migliore coreografia, gruppo giunto da più lontano e maschera più bella. Durante il pomeriggio saranno in funzione anche gli stand per la degustazione dei tradizionali Cacciù di Montegiorgio. Domani lunedì 12 febbraio alle 21 nell’oratorio della parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Monteverde, frazione di Montegiorgio, si terrà una sfilata di maschere con l’animazione del mago Moreno a cui si aggiungerà un ricco buffet di dolci di carnevale. Si chiuderà martedì 13 febbraio alle 16 nella palestra di Piane di Montegiorgio, dove si svolgerà il ‘Carnevale dei Bambini’; manifestazione promossa grazie alla collaborazione fra le associazioni: Circolo Magnum, Pro loco, Viarum, Palio San Paolo e WorldLand. Nell’occasione ci sarà la musica e animazione di Mister Raccy e Dario Aspesani. Nel cuore di Amandola si terrà invece la 39° edizione de ‘Il Carnevale de li Panniccià’, promossa con il supporto di Pro loco, Istituto Omnicomprensivo, il gruppo folkloristico ‘La Cucuma’ e gruppo Alpini di Amandola. Oggi la grande sfilata dei carri allegorici che partirà alle 15 dalla zona Zoccolanti e dopo aver attraversato via Cesare Battisti raggiungerà piazza Risorgimento dove si terrà la festa finale con musica e intrattenimento. Secondo appuntamento da non perdere martedì 13 febbraio alle 15 sempre in piazza Risorgimento per il ‘Carnevale dei Bambini’ che si concluderà alle 19,30 con la sfilata del pupazzo di ‘Re Carnevale’ che verrà bruciato.

Alessio Carassai