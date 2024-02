Sangiorgese Monterubbianese, cambio alla guida. Squadra al duo formato da Jaconi ed Enos Polini

Importante novità nel campionato di Promozione B dove cambia la guida tecnica della Sangiorgese Monterubbianese. La società nerazzura nella serata aveva ufficializato l’assio, di comune accordo, con il tecnico Andrea Mengoni (ex calciatore tra le altre di Fermana e Ascoli) ringraziandolo per il lavoro svolto alla guida del club sangiorgese. Una decisione arrivata dopo il ko arrivato sabato scorso nel match casalingo con il Monticelli e in virtù di una posizione di classifica senza dubbio preoccupante con la squadra i margini della zona play.out. La società ha sciolto la riserva nelle ultime ore affidando la squadra al due formato da Osvaldo Jaconi ed Enos Polini. "Consapevoli della difficoltà della sfida – si legge nel comunicato del club - ringraziamo i mister per essersi messi a disposizione della società. La loro comprovata capacità ed esperienza rappresentano un importante valore da cui far ripartire la formazione che troverà nel suo cammino sportivo prove davvero dure. Ad Osvaldo e a Enos va l’augurio di un proficuo lavoro". Non una novità in casa Sangiorgese che esattamente un anno fa, a febbraio, affidò le redini della prima squadra proprio ad Osvaldo Jaconi insieme allo stesso Polini. Anche quella volta era il mese di Febbraio e la Sangiorgese puntava a risalire la china in Prima Categoria: il loro-arrivo portò a risalire la classifica fino alle posizioni play-off poi disputati e persi nello scontro diretto con la Cuprense al Comunale di Porto San Giorgio. In estate poi l’approdo in promozione grazie all’accordo con la Monterubbianese e l’arrivo di Mengoni in panchina.