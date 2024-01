"Sant’Elpidio punta su cultura e turismo"

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, nell’anno appena iniziato, la promozione culturale e turistica della città sarà un punto importante della programmazione dei prossimi mesi e questo nonostante diversi contenitori culturali (vedi civica pinacoteca ‘Crivelli’, Basilica della Misericordia ed altri) siano oggetto di cantiere (con progetti finanziati dal Pnrr) e dunque, provvisoriamente, preclusi al pubblico. "Prevediamo nuovi itinerari da ridisegnare ai fini della valorizzazione del patrimonio storico-artistico, nonché la creazione di nuove iniziative e il sostegno ad altre che possono essere di matrice pubblica, ma anche privata e che, nel complesso, abbiano la finalità principale di attrarre in città un maggior numero di visitatori e turisti, con conseguenti maggiori benefici in termini economici per l’imprenditoria locale". Per quanto riguarda le iniziative pubbliche, oltre alla promozione che sta rappresentando per la città la presenza del trittico di Vittore Crivelli in una importante esposizione ancora in corso a Monaco di Baviera, l’amministrazione ha scelto di puntare sul Progetto 10 Comuni con la Camera di Commercio di Nizza (che ha selezionato anche Sant’Elpidio a Mare tra i centri da coinvolgere nelle iniziative); sulle celebrazioni per i 500 anni della nascita dell’enologo elpidiense, Andrea Bacci; sul cartellone estivo in cui rientra anche il Festival Jazz "ma anche un progetto che abbiamo in cantiere, per ricordare il compianto Antonio Santori (poeta, già assessore alla cultura, ndr)" spiega Pignotti.