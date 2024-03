Sap denuncia: "La Questura di Fermo è stata ancora una volta dimenticata"

Tutte le questure delle Marche avranno il loro dirente medico, tranne quella di Fermo. A segnalarlo è il segretario provinciale del Sap, Sindacato autonomo di polizia, Alessandro Patacconi che sottolinea come ancora una volta ci sia stata l’ulteriore conferma che, per alcuni uffici del ministero, la provincia di Fermo non esista. "I cittadini – spiega Patacconi - devono sapere che nella polizia di Stato, oltre ai ruoli ordinari, ci sono anche i ruoli civili e tecnici, tra cui i medici. Il dirigente medico ha, tra le molteplici funzioni per la tutela ed il controllo della salute dei poliziotti, il delicato compito di verificare la loro idoneità totale o parziale al servizio. Ieri sono state pubblicate le assegnazioni dei nuovi medici appena assunti e le connesse movimentazioni di coloro che hanno chiesto altre sedi lavorative. In tutte le provincie marchigiane è stato giustamente inviato un nuovo dirigente medico tranne che nella nostra. Non sarà mica che a Roma si sono dimenticati che siamo anche noi una Questura? Torniamo a ripetere con forza, che nella nostra questura, non solo manca il medico, ma c’è cronica carenza anche di dirigenti e di personale delle varie categorie, anche dei ruoli civili". Patacconi sottolinea come la sezione polizia stradale di Fermo e il distaccamento di Amandola siano praticamente quasi inesistenti, avendo "metà della forza" necessaria poiché, in quanto ad organico si è fermi al 2018: "L’unico ufficio di polizia in organico è la sottosezione autostradale di Porto San Giorgio perché, a chi ci comanda, interessa solamente l’autostrada. Per la viabilità ordinaria, invece, qualcuno ci penserà. Perché quindi non ritorniamo com’eravamo? Ovviamente è un interrogativo sarcastico il nostro, ma nemmeno tanto. Torniamo ad essere commissariato e distaccamento di polizia stradale, così, almeno, i cittadini risparmierebbero un sacco di soldi.