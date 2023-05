Sarà una domenica di relax e ozio

Un picnic urbano sociale, l’incontro con un poeta e paesologo di chiara fama, e un dj set finale con dischi di vinile, il tutto nei vicoli e piazzali più caratteristici del centro storico: è l’ammiccante programma creato per offrire una domenica all’insegna dell’ozio, del relax, di ritmi rallentati rispetto alla frenesia quotidiana, immersi nell’atmosfera senza tempo che si respira in angoli di grande suggestione racchiusi nell’antico incasato. "Che fai domenica? Otzio" è lo slogan coniato per il debutto ufficiale del progetto di ospitalità diffusa ‘Otzio’, ideato e creato dai proprietari e gestori delle tre strutture ricettive extra alberghiere collocate nel centro storico: Residenza Baccio (già operativa da tempo), Casa Cunicchio e Piccola Dimora Gherardini (in piena attività da questo week end). "Abbiamo strutturata la giornata in tre momenti – spiegano gli artefici di Otzio – . Si partirà con una lunga tavolata condivisa lungo via Cunicchio, già sold out da giorni (circa 150 persone), con molti elpidiensi ma con un buon 40% di gente che arriva da fuori città, anche da fuori provincia e questo ci fa molto piacere e ci sembra di buon auspicio". A parte una base del pranzo che sarà fornita dall’Osteria Ponti Oscuri, tutto il resto lo possono portare da casa gli ospiti: "Abbiamo dato carta bianca e chi viene comporrà il proprio pranzo con gli altri. Una sorta di picnic urbano sociale". A corredo del pranzo, ci sarà una mostra temporanea di fotografie dell’indimenticato Nazzareno Cappella (che, con la sua macchina fotografica, ha immortalato anni e anni di pezzi di vita della città). Dopo aver nutrito il corpo, la giornata di Otzio (è patrocinata dal Comune) prevede il nutrimento per la mente, e dalle 17, nell’arena Sordi (cortile del Cunicchio) interverrà il poeta e paesologo Franco Arminio (ingresso libero, fino al raggiungimento della capienza di posti) con una dissertazione sulle tematiche a lui più care. "Il momento finale è più scenico: un dj set con vinili, al tramonto, allo spiazzo de Nazzà (da dove si gode di un panorama straordinario) e – concludono gli ‘Otziosi’ – la particolarità sarà che il dj metterà la musica dal balcone di un’abitazione per cui sarà un momento pensato in chiave urbana, con i Pozzacci che cureranno la parte food & drink".

Marisa Colibazzi