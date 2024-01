Scritte contro le forze dell’ordine, nei guai due giovani

Avevano imbrattato il palazzetto dello sport comunale con scritte offensive nei confronti delle forze dell’ordine. Per questo motivo i carabinieri di Montegranaro, al termine di una complessa indagine durata cinque mesi, hanno identificato e denunciato due giovani del posto. Un’importante operazione che ha portato all’individuazione dei responsabili degli atti vandalici perpetrati ai danni del palazzetto dello sport "Bombonero", sede della Sutor Basket Montegranaro. Nel tardo pomeriggio del 22 settembre 2023, i militari dell’Arma erano intervenuti nei pressi del palazzetto, dove ignoti avevano imbrattato i muri esterni dell’edificio con vernice spray di colore blu e nero, scrivendo frasi offensive nei confronti delle forze di polizia e delle tifoserie avversarie. Grazie alle indagini avviate immediatamente per l’identificazione degli autori, svolte anche mediante la visione dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree circostanti, i carabinieri sono riusciti ad individuare due giovani di 22 anni, residenti a Montegranaro, identificati come gli autori dei fatti. Entrambi sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per i reati di vilipendio ed imbrattamento di edifici pubblici, commessi in concorso. Uno dei due era già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende. I carabinieri hanno inoltre proposto l’applicazione della misura di prevenzione Daspo, Divieto di accedere alle manifestazioni sportive nei confronti di entrambi.

I carabinieri di Montegranaro hanno provveduto ad avviare le procedure necessarie. Le operazioni di ripulitura delle scritte offensive sono state immediate e sono state svolte dall’amministrazione comunale. L’attività dei carabinieri di Montegranaro dimostra ancora una volta l’impegno incessante nel preservare l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini sul territorio. "Grazie all’efficienza e alla tempestività dell’indagine - spiegano i vertici dell’Arma - i responsabili di questi atti vandalici sono stati individuati e deferiti alla giustizia, per rispondere delle loro azioni. Tali episodi di violenza e vandalismo non saranno tollerati e i carabinieri si impegnano a tutelare il patrimonio pubblico, assicurando la miglior fruizione dei luoghi di aggregazione per la cittadinanza. Si sottolinea l’importanza di una collaborazione attiva tra le istituzioni e i cittadini, affinché situazioni di questo tipo non abbiano a ripetersi". La popolazione è invitata a segnalare eventuali episodi di degrado o violenza, al fine di combattere ed eliminare ogni forma di illegalità e inciviltà.

Fabio Castori