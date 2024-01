Scuola Collodi nella sede del quartiere

Contrordine: se i sopralluoghi dei tecnici comunali avevano dato l’ok per l’utilizzo dei locali gentilmente messi a disposizione dalla parrocchia del quartiere Crova, così non è stato da parte dell’Ast, obbligando amministrazione e scuola a rivedere la decisione e a proporre di trasferire tutte e cinque le classi della primaria ‘Co llodi’nella sede dell’associazione di quartiere Cretarola. Soluzione che ha trovato l’avallo di Ast, dirigenza scolastica, insegnanti e famiglie e alla quale si è potuto dare corso. Occorrerà una settimana di lavori per l’adeguamento dei locali per cui, così come sancito dall’apposita ordinanza emessa ieri dal sindaco Massimiliano Ciarpella, il rientro a scuola dei bambini delle cinque classi, slitterà di una settimana e potranno tornare a sedersi sui banchi della nuova, e provvisoria sede (vi resteranno fino al termine dell’anno scolastico), il prossimo 15 gennaio. "Tale soluzione è stata ritenuta la migliore, capace di garantire tanto la continuità dell’attività didattica che l’unità del plesso, sia la ricollocazione a Cretatola di tutte le classi e ha ottenuto il parere favorevole sia dal responsabile della sicurezza e prevenzione dell’istituto, sia dell’Ast Fermo" specifica Ciarpella. A questo, punto, dovrebbe dirsi risolta la fase emergenziale creatasi il 22 dicembre quando, in seguito a uno dei sopralluoghi periodici sull’attuale edificio della ‘Collodi’ effettuati dai tecnici comunali col supporto di consulenti esterni, era emersa una progressiva diminuzione delle condizioni di sicurezza dell’immobile che non consentiva la prosecuzione dell’attività scolastica. "E’ evidente che, per qualche mese, ci saranno alcuni disagi – aggiunge Ciarpella – ma abbiamo fatto il massimo per ridurli al minino, garantendo una risposta tempestiva che ha messo al centro il benessere dei bambini, raccogliendo le istanze dei genitori". Per quanto riguarda l’aspetto pratico di questo nuovo assetto organizzativo e logistico, il sindaco conferma che "alle classi trasferite sarà regolarmente assicurato il servizio di refezione scolastica e sarà attivo un servizio scuolabus gratuito da e per la sede di Cretarola".

Marisa Colibazzi