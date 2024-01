Scuole da mettere in sicurezza

Il Comune di Sant’Elpidio a Mare è risultato assegnatario di un contributo di 1.286.250 euro a seguito della partecipazione ad un bando indetto dal Ministero dell’Interno per opere pubbliche relative alla messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali oltre che delle strade. L’Amministrazione Comunale, di concerto con l’ufficio tecnico, ha presentato una proposta di fattibilità relativa ad un progetto riguardante la scuola San Giovanni Bosco a Cascinare orientato alla manutenzione straordinaria ed al miglioramento sismico dell’edificio scolastico. A settembre 2024, pertanto, si dovrà procedere con la delocalizzazione delle classi per permettere l’esecuzione dei lavori e l’Amministrazione Comunale ha già, prontamente, previsto una soluzione che non andrà a creare particolari disagi alle famiglie. L‘ipotesi, al vaglio, è quella di trasferire la scuola primaria di Cascinare nei locali della scuola infanzia a Castellano e lo spostamento degli alunni dell’infanzia al plesso Martinelli nel Capoluogo. "Abbiamo concordato con la dirigente scolastica – spiega il sindaco Alessio Pignotti - una data per presentare l’ipotesi relativa la delocalizzazione nel corso di un incontro pubblico, nella sala della palestra di Cascinare, con i genitori e quanti possano essere interessati in prima persona, per l’8 gennaio, alle ore 21.15 e provvederemo a darne comunicazione sui principali canali istituzionali e social. Mi preme anche precisare che il servizio aggiuntivo del tempo pieno alla scuola Cascinare verrà comunque mantenuto, a prescindere dalla delocalizzazione, previo parere favorevole dell’ufficio scolastico regionale. L’incontro, infine, sarà anche l’occasione per affrontare altre tematiche come la viabilità, il piano trasporti ed il nuovo servizio mensa".