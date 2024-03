Se i giochi da tavolo insegnano ai ragazzi a vivere le emozioni

E’ stato battezzato ‘Game desing per le emozioni’ e si tratta di un nuovissimo progetto elaborato dall’Isc di Falerone con il contributo della Fondazione cassa di risparmio di Fermo, che punta alla formazione dei giovani alunni attraverso il gioco. Il progetto è stato rivolto agli alunni delle scuole medie di tutto l’Isc che comprende i plessi di Falerone, Montappone e Servigliano ed è stato coordinato dall’insegnante Federico Tordelli, realizzato in collaborazione con l’associazione ‘Palestra dei Giochi’, che punta ad utilizzare la creazione di giochi da tavolo come elemento formativo dei ragazzi. "L’obiettivo di questo progetto – spiega Simona Flammini Dirigente dell’Isc – è affrontare il delicato tema delle emozioni attraverso il coinvolgimento degli alunni delle 1° e 2° classi, nella progettazione e ideazione di un gioco da tavolo originale in collaborazione con esperti del settore. In questa maniera il gioco da tavola diviene uno strumento pedagogico per stimolare la riflessione e la comprensione delle emozioni, migliorando la capacità individuale di identifica ed esprimere i propri sentimenti".

a.c.