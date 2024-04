Seccardini: "Sarebbe bello centrare la salvezza già oggi"

E’ il giorno del derby. Una gara sicuramente molto attesa dalle due società e dalle rispettive tifoserie, ma che certo ha perso un po’ di valore nel corso di queste ultime settimane. Quando uscì il calendario vedere Atletico Ascoli-Sambenedettese a tre giornate dalla fine del campionato di Serie D, fece subito pensare ad uno scontro decisivo per le ambizioni delle due squadre: salvezza da una parte e promozione diretta dall’altra. La matricola Atletico che molti davano per spacciata, ha costruito passo dopo passo la sua permanenza in Serie D che già oggi potrebbe diventare aritmetica. La Samb ha lottato per il primato e in ogni caso ha ancora il dovere di conquistare i playoff. Insomma, sarà comunque una sfida tutta da vivere e che nonostante le limitazioni decise dal Prefetto sulla trasferta dei tifosi rossoblù (prevista diretta sul canale Youtube dell’Atletico Ascoli), vedrà al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli con fischio d’inizio alle ore 15, il pubblico delle grandi occasioni. Il tecnico dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini alla vigilia è parso molto sereno.

Mister Seccardini, dopo Fossombrone siete ad un passo dal vostro obiettivo stagionale?

"Il pareggio contro una diretta concorrente, in un campo ostico, ci ha permesso di rimanere con gli stessi punti di distacco dalla zona play out, ma con una partita in meno da giocare, quindi, sicuramente, abbiamo aggiunto un nuovo mattoncino verso la salvezza. Sarebbe bello raggiungere il nostro obiettivo già in questa giornata, ma non deve essere un assillo. Il lavoro che stiamo facendo presto verrà ripagato".

Arriva una delle squadre più forti del campionato: come affronterete questa sfida?

"La gara d’andata per il nostro campionato è stato un crocevia molto importante, riuscire a pareggiare in casa della prima della classe, per lo più sotto di due gol, ci ha dato una grande spinta emotiva per ottenere risultati positivi nelle due gare successive, in più fu fondamentale perché ci diede conferma di quanto di buono stavamo facendo, di continuare ad insistere su quel percorso. Sono molto curioso di vedere, un girone dopo, a che punto siamo arrivati".

All’andata era in tribuna squalificato, che partita e che avversario si aspetta?

"Mi aspetto un avversario famelico, nelle ultime 5 partite hanno ottenuto 3 sconfitte e 2 pareggi, quindi verranno qui con grande motivazione, voglia di riscattarsi e di vincere questa partita. Sappiamo di cosa sono capaci nel momento con la palla, dovremmo contenere con attenzione le loro progressioni nei canali esterni senza abbassarci troppo, concedere loro gli ultimi 20-25 metri di campo con costanza potrebbe essere molto pericoloso. Inoltre, per noi, sarà molto importante gestire bene i momenti in cui avremo il possesso nella metà campo offensiva, risulterà determinante occupare e ubicarsi bene negli spazi che verranno a crearsi tra le linee".

Valerio Rosa