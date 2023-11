Seconda sconfitta per le ragazze della Carlo Forti

Seconda sconfitta casalinga di fila per la Carlo Forti – Axore.it che, è stata sconfitta dalla Sistema X Collemarino. In una gara combattuta, avvincente e in bilico fino all’ultimo pallone dell’ultimo set e che ha visto premiati gli sforzi della formazione doricai. Troppi, infatti, sono stati gli errori compiuti dalle rossoblù, specialmente nei momenti topici della gara,. E sono bastate due sconfitte su sei partite per scendere dalla vetta della classifica al sesto posto, anche se il campionato è ancora lungo e non mancherà il tempo per Tiberi e compagne per rialzarsi, così come avevano fatto nelle prime quattro gare del campionato di serie B2. Tornando alla partita contro Collemarino, è sembrato che anche in questa occasione, dopo quella di sette giorni prima contro Massa, sia mancato quell’istinto del killer,