Secondo festival della calligrafia . Carta e penna camminano con le idee

Tornare a scrivere sulla carta, con la penna che cammina insieme alle idee. È un’arte vera quella legata alla calligrafia, un gesto antico eppure pieno di futuro cui è dedicato un festival arrivato quest’anno alla seconda edizione. L’organizzazione è dell’osservatorio nazionale sulla mediazione linguistica e culturale, Carlo Nofri ne è il referente per Fermo città dell’apprendimento e insieme al segretario Alessandro Ciaudano parla di una edizione da record, con 12 istituto comprensivi del fermano coinvolti, in 26 comuni, con 263 insegnati che hanno partecipato ai corsi, con ricadute didattiche su 150 classi e ben 3 mila studenti, erano la metà l’anno scorso. Ieri l’emozione delle premiazioni, sul palco i migliori calligrafi delle scuole fermane. Per l’Istituto comprensivo Da Vinci Ungaretti, per la scuola primaria Ponte Ete primo premio a Leonardo Marziali, secondo a Ginevra Caucci, della prima classe, per la scuola Monaldi premio a Azzurra Pacioni e Nicholas Sgattoni, di 4, a Camille Valle Indiani Abrahao e Ettore Pappalardo della 2; per la scuola Salvano Francesco Palmieri e Lia Vittoria Tama per la prima classe, Alessandro Gioventù e Elena Malavolta per la 2, di seconda sono anche Davide Marinangeli e Noemi La Cara. Fanno la 5 alla Monaldi invece Alessia Governatori e Alessia Lardani, sono della scuola Montessori Sofia Gattafoni e Miriam Malavolta, per la scuola San Claudio, per la classe 1 primo posto per Riccardo Nerla, secondo Francesco Scatigna, per la seconda classe Allegra Natale, seconda Matilde Mazzaferro Monti. Per la scuola Molini, primo posto per Giulia Balla, secondo Michele Marinangeli, sempre di quinta sono anche Martina Lapenta e Maya Gasparroni, per la scuola San Claudio Leonardo Maricotti, Elena Santoni e Annalisa Luca sono arrivati primi, secondi Emma Sacripanti, Mattia Teodori e Josef Brasili.

Per la secondaria di primo grado, per la Da Vinci Ungaretti, premi a Nicolò Trasatti, Emma Santoni e Agnese Macchini, secondi Alice Macellari, Linda Luca e Sofia Petrini. Per l’isc Fracassetti Capodarco, plesso Cavour, prima Hilary Santarelli, secondo Guglielmo Cisbani, per Tirassegno Samuele Vallesi e Alice Monaco, per il plesso Salvadori, prime Elena Perticarini e Jasmin Cabrera Arias, seconde Fatima Bibi e Illiesse Branch. Sempre del plesso Salvadori sono Hoorain Akram, Cindy Aliaj, Elisa Tomassini e Olivia Sardellini, primi posti, secondi Ayat Sarwar, Isabel Muscetta, Vittorio Mecozzi e Viola Cingolani. Per l’isc Montegranaro primi posti per Saar Errafy, Nicola Magi e Denis Roberto Sein, secondi Israa Arroubi, Caterina Donnari e Matilde Lelli.

Per l’isc Betti, plesso Sant’Andrea, prime Elodie Qarri e Vittoria Mancini, secondi Jacopo Simonelli e Cesare Di Battista, per Sapienza Maria Gradassi, Elikia Berenice Kitenge, Francesco Michele Bonanno e Elisa Del Gatto al primo posto, al secondo Maria Vittoria Sopranzi, Chiara Borghini, Maksym Kirichok e Francesca Fiora. Per l’isc Monte Urano Emma Conti e Giulia Palmucci al primo posto, Beatrice Bellabarba e Elisa Catalini seconde, per il plesso Magliano Riccardo Pallotti e Andrea Quatrini primi, Martina Vallasciani e Vanessa Baglioni seconde, per Torre San Patrizio primi Adele Tortolini e Adam Mokrini, secondi Sofia Gradozzi e Nizar Tali.

Angelica Malvatani