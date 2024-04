La notte dei vandali: segnali divelti e cassonetti rovesciati

Porto San Giorgio, 22 febbraio 2015 - Sono ricominciate le notti brave a Porto San Giorgio: fare le ore piccole, ubriacarsi, schiamazzare, vomitare, fare i propri bisogni ovunque e per non farsi mancare nulla sfasciare tutto ciò che capita a tiro. Il luogo è sempre lo stesso: il tratto del viale della Vittoria che va dal municipio all’ncrocio con via Oberdan. Il percorso è facilmente individuabile dai danni di cui è stato segnato: segnali stradali verticali divelti, cassonetti dell’immondizia rovesciati, recinzione dell’ex area Grand Hotel in cui sono i corso i lavori per la costruzione della piazza abbattuta in più parti. E i residenti non ne possono più.

Silvio Sebastiani