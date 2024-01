Senzacqua: "Obiettivo rilanciare il Pic Pesca"

L’obiettivo dell’amministrazione è di rilanciarlo alla grande per farne un originale ed efficace mezzo di accoglienza e promozione turistica, oltreché luogo in cui tenere lezioni, incontri, laboratori di educazione ambientale per alunni delle elementari, sulla base del progetto sottoscritto dal Comune con l’associazione Cea La Marina. Ne dà notizia l’assessore alla pesca e vice sindaco, Fabio Senzacqua, con riferimento alla struttura costruita sul molo del porto peschereccio, allo scopo di utilizzarla, in particolare per promuovere la piccola pesca, da cui prende il nome di "Pic Pesca".

La giunta oltre ad indicare gli obiettivi che intende perseguire con tale struttura ne ha assegnato anche la gestione per tre anni. La scelta è caduta tra coloro che sono i maggiori utenti dell’impianto, vale a dire, i pescatori, coinvolgendo le loro associazioni di categoria come del resto ha fatto l’amministrazione precedente. Le associazioni di categoria presenti nella marineria sangiorgese sono 4: Co.vo.pi. Consorzio vongolari, associazione armatori dei motopescherecci, Cogepa, Consorzio piccola pesca artigianale, cooperativa Recchioni. L’assegnazione è avvenuta tramite evidenza pubblica? "No – precisa Senzacqua- perché il finanziamento con cui è stato costruito lo stabile dispone che per cinque anni lo stesso non possa essere adibito ad attività commerciali". Finora sono trascorsi due anni ecco perché l’attribuzione in maniera diretta per i prossimi tre".

In sostanza l’immobile deve concretamente rappresentare un luogo di promozione della cultura marinara, nonché punto di riferimento turistico, oltreché di frequentazione del porto peschereccio, attraverso iniziative e punti di ristoro: conoscere e valorizzare i nostri lavori, quali la miticoltura, la piccola pesca, la pesca delle vongole, lo strascico: "Nel Pic pesca ne daremo spiegazione in primo luogo ai ragazzi delle scuole ed a chi ha interesse di venire a conoscere il nostro mondo". Afferma Basilio Ciaffardoni vice presidente del Cogepa. Tra i primari scopi della struttura era di offrire servizi ai pescatori e di attivare iniziative di ittiturismo: "E noi – conclude l’assessore – abbiamo intenzione di muoverci in tale direzione. Intanto stiamo ragionando con le associazioni della marineria per stabilire le regole d’ingaggio e per quanto riguarda la gestione se affidarla in sodalizio alle quattro associazioni oppure se tra di esse nominare un capo guida".

Silvio Sebastiani