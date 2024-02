Serena: "Lavori in corso a Santa Caterina e tante piccole cose da fare"

Un quartiere tra i più popolosi, bello e vivibile, con tanti progetti portati a casa ma tanto ancora da fare. È la segnalazione di Elvezio Serena che propone un viaggio nella zona di Santa Caterina, con i tanti lavori in corso, tra cui l’ex campo sportivo "Gazzoli" che diventerà un parco urbano. Bisogna ricordare però tanti altri aspetti, sottolinea Serena: "Proprio sotto il Complesso Santarelli di via Guarnieri qualche decennio fa venne realizzato un parco giochi per bambini, abbandonato da troppo tempo. La targa riporta la data del 1987, l’area necessita di una riqualificazione dato che scivolo, altalene, tappeti sono degradati". Serena ricorda anche la bella piazza Sagrini, spazio coperto, che va rilanciato con iniziative in tutto l’arco dell’anno: "Per ricordare l’antica Filanda dei primi del 1900 (con la caratteristica Ciminiera, da salvare), da cui nacque successivamente la Tessitura "Jommi" di viale Trento, dovrebbe essere apposta una targa. Certo, se i locali sfitti venissero occupati con altre attività il sito sarebbe di maggior richiamo, sia per gli abitanti del quartiere, sia per il resto della cittadinanza. Questo contribuirebbe a creare quell’effetto ‘città’, che darebbe un’immagine sicuramente più consona a un capoluogo di provincia come Fermo. In passato due spazi del Sagrini venivano utilizzati a beneficio del quartiere, ma anche di altre realtà cittadine: il grazioso Teatrino e la Cappellina, dove venivano celebrate le funzioni religiose della Parrocchia di Santa Caterina. Speriamo che in futuro possano essere riutilizzati perché, pur privati, rappresentano un valore pubblico importante".

Nella zona c’è anche l’università, nell’imponente palazzo Mattei di via Brunforte, corredato di un bellissimo giardino interno e di una Cappellina che potrebbero essere meglio sfruttati: "Anche il Portico del Gigliucci merita di essere valorizzato, soprattutto in estate. Santa Caterina è il quartiere universitario di Fermo, che deve accogliere nel migliore dei modi giovani provenienti da altre regioni".